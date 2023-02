Omicidio a Manduria, 21enne trovato morto sotto un viadotto: fermati nella notte i tre responsabili (Di martedì 28 febbraio 2023) Omicidio Manduria oggi. Sono stati fermati questa notte dalla Polizia i presunti assassini di Natale Naser Bathijari, 22 anni, di Campi Salentina. Il corpo del giovane è stato ritrovato in una scarpata nei pressi di un viadotto sulla strada comunale che collega Manduria e Oria, tra le province di Taranto e Brindisi. A scoprire il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023)oggi. Sono statiquestadalla Polizia i presunti assassini di Natale Naser Bathijari, 22 anni, di Campi Salentina. Il corpo del giovane è stato riin una scarpata nei pressi di unsulla strada comunale che collegae Oria, tra le province di Taranto e Brindisi. A scoprire il ... TAG24.

