Omessa dichiarazione: sequestro da 88000 euro a imprenditore (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Avrebbe omesso di dichiarare introiti per oltre 220.000 euro, sottraendo all’erario più di 88.000 euro. Per questo motivo il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 88.823,37 euro, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura torrese, nei confronti di una ditta individuale di Castellammare di Stabia e del suo titolare. Il destinatario del provvedimento, stando alle risultanze investigative, non avrebbe presentato la dichiarazione ai fini delle imposte dirette relativa all’anno 2018, a fronte del conseguimento di ricavi per un ammontare pari a 222.450 euro, come accertato nel corso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Avrebbe omesso di dichiarare introiti per oltre 220.000, sottraendo all’erario più di 88.000. Per questo motivo il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) ha dato esecuzione ad un decreto dipreventivo per equivalente per l’importo di 88.823,37, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura torrese, nei confronti di una ditta individuale di Castellammare di Stabia e del suo titolare. Il destinatario del provvedimento, stando alle risultanze investigative, non avrebbe presentato laai fini delle imposte dirette relativa all’anno 2018, a fronte del conseguimento di ricavi per un ammontare pari a 222.450, come accertato nel corso ...

