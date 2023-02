Olimpiadi 2026 a Milano, Fontana: “Opere completate nei tempi previsti” (Di martedì 28 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La clessidra continua inesorabilmente a far scorrere il tempo e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 si avvicinano, promettendo di portare importanti stravolgimenti strutturali, culturali e sportivi sul territorio: il nodo delle Opere necessarie per ospitare i cinque cerchi olimpici è stato affrontato nelle scorse ore a Venezia, dove è stato fatto il punto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 28 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La clessidra continua inesorabilmente a far scorrere il tempo e leinvernali di-Cortina delsi avvicinano, promettendo di portare importanti stravolgimenti strutturali, culturali e sportivi sul territorio: il nodo dellenecessarie per ospitare i cinque cerchi olimpici è stato affrontato nelle scorse ore a Venezia, dove è stato fatto il punto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Questa mattina a Venezia alla cabina di regia sulle olimpiadi Milano-Cortina 2026 con i presidenti delle Regioni os… - Profilo3Marco : RT @Corriere: A tre anni dalle Olimpiadi parla l’ad Varnier: «Il bob a Cortina, per il pattinaggio velocità Milano» - Gazzetta_it : Varnier: “Fiducia a Milano-Cortina e in questi tre anni vinceremo la sfida” - angiuoniluigi : RT @Corriere: A tre anni dalle Olimpiadi parla l’ad Varnier: «Il bob a Cortina, per il pattinaggio velocità Milano» - Corriere : A tre anni dalle Olimpiadi parla l’ad Varnier: «Il bob a Cortina, per il pattinaggio velocità Milano» -