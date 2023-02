(Di martedì 28 febbraio 2023) - Chiuso l'aeroporto, voli cancellati e caccia russi in ricognizione. Ma per Mosca si è trattato solo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BusiMatia : l'attraversamento illegale del confine da parte di oggetti volanti. Gli atterraggi e i decolli da Pulkovo sono stat… - Manuela34537619 : RT @corte_dc: Nuova tipologia di oggetti volanti cinesi avvistati negli USA. Biden, indeciso sul da farsi... - LPieceofart : RT @corte_dc: Nuova tipologia di oggetti volanti cinesi avvistati negli USA. Biden, indeciso sul da farsi... - WillAmateurish : Situazione insolita negli spazi aerei del nord-est della Russia: L'aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo è chiuso ai… - MariaDellaMoni6 : che viene introdotto principalmente durante l'attraversamento illegale del confine da parte di oggetti volanti. Gli… -

- Chiuso l'aeroporto, voli cancellati e caccia russi in ricognizione. Ma per Mosca si è trattato solo di ...... tra televisori eelettronici di vario genere. Dopo aver svaligiato il deposito, sarebbero ... Sul posto sono intervenute diverse, insieme alla Scientifica per i rilievi di rito. I ...... ma sembra che siano 'spariti' diversi, come televisori e quant'altro. Nonostante l'orario, ... Sta di fatto che, quando sul posto sono arrivate ledi polizia, gli agenti hanno scoperto l'...

Oggetti volanti sconosciuti sul cielo di San Pietroburgo. Sono droni di Kiev TGLA7

Diverse emittenti televisive e radiofoniche russe sono state oggetto di attacchi informatici della durata di una decina di minuti durante i quali al posto dei normali programmi ad andare in onda è sta ...Le forze russe del distretto aereo occidentale, di cui fa parte San Pietroburgo, hanno compiuto oggi un’esercitazione, facendo alzare in volo i caccia per identificare e intercettare un obiettivo fitt ...