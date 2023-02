“Oddio è svenuta” GF Vip 7 | panico in diretta | se ne accorge Giulia Salemi Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 febbraio 2023) Sembra che una persona tra il pubblico del GF Vip 7 sia. A riferirlo è Alfonso Signorini che sembra abbia accolto con grande calore l’arrivo a Cinecittà di un pullman di fan dei Donnalisi. Proprio così, avete letto bene, i supporter della coppia esistono e non sono soltanto degli utenti social, sono chiaramente anche delle persone in carne ed ossa. Madurante la? Beh, “di tutto” è forse la risposta migliore che potremmo dare. Il padrone di casa ha addirittura invitato una ragazza fan di Antonella ed Edoardo sul palco centrale per farla parlare coi ragazzi. Un trash di qualità altissima, non c’è che dire, sopratutto per le parole della ragazza, che vede i due vipponi come ragione di vita vera e propria (ma solo se uniti). A far capire la potenzialità di questo pubblico così carico ad ...