Obiettivo Futsal | dalle 21 30 online la ventiduesima puntata | gli ospiti e i temi trattati

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lunedì sera, alle 21.30, torna suTV l’appuntamento settimanale con, con la conduzione di Fabio Morra. In primo piano, con il commento di Nicola Giannattasio e Mattia Esposito, la doppia sconfitta di Olimpus Roma e Napoli, con una classifica che nelle zone alte si fa sempre più indecifrabile: tutto può accadere nelle prossime settimane. Riflettori puntati anche su due club che hanno visto gli esoneri di Fernandez e Tarantino: male l’esordio-ritorno di Nuccorini col Pomezia, sconfitto in terra sarda, bene la Meta, affidata per ora a Cipollini, che su Sky batte in extremis il San Giuseppe e torna a respirare dopo una serie infinita di sconfitte. Spazio a tutte le altre con la zona limbo dell’ottavo posto a cui possono ambire in tante, Pesaro e Petrarca comprese, nuovamente vincenti. Si parlerà ovviamente anche di ...

Obiettivo Futsal, dalle 21.30 online la 22esima puntata: gli ospiti Federica Lattanzio

Aggressione a colpi di casco al termine della partita di calcio a cinque di serie C2: due giocatori e l'allenatore della squadra ospite finiscono in ospedale. Sull'epilogo della sfida tra ...in casa della vicecapolista Olimpus Roma. I biancazzurri vincono 4 a 3 e salgono a 40 punti in classifica (sesto posto) con quindici lunghezze di vantaggio sulla nona e solo tre punti di ritardo dalle ...