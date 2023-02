Nuvole al mattino | si schiarisce nel pomeriggio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 febbraio 2023) Cielo nuvoloso al, con schiarite nel. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Ecco le previsioni del tempo a cura di Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo. Martedì 28 febbraio 2023 Tempo Previsto: inizialmente ancora nubi con tendenza ad aperture su gran parte della regione in giornata. Tendenza tra la sera e la prima notte su mercoledì a nuovo aumento delle nubi a partire dalla Lombardia meridionale.Temperature: minime in pianura in lieve calo e comprese tra -1 e 4°C. Massime in aumento e comprese tra 7 e 10°C.Venti: in pianura da deboli orientali a deboli occidentali. In montagna deboli nord-orientali su Alpi, moderati su Appennino. Mercoledì 1 marzo 2023 Tempo Previsto: tendenza ad aumento delle nubi a partire dalla Lombardia meridionale in estensione a quella più settentrionale con cielo tra il nuvoloso ...