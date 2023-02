Nuovo stadio, oggi incontro decisivo tra Milan ed Inter (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Milan e l’Inter si incontreranno oggi per discutere il futuro del Nuovo stadio. Tutti i dettagli sulla situazione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due presidenti di Milan ed Inter si incontreranno oggi a Palazzo Marino per discutere della situazione legata al possibile Nuovo stadio. C’è aria di rottura per il progetto, con il Milan che vorrebbe costruire un Nuovo impianto mentre l’Inter sarebbe già aperta a rimanere a San Siro. Si attendono novità importanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Ile l’si incontrerannoper discutere il futuro del. Tutti i dettagli sulla situazione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i due presidenti diedsi incontrerannoa Palazzo Marino per discutere della situazione legata al possibile. C’è aria di rottura per il progetto, con ilche vorrebbe costruire unimpianto mentre l’sarebbe già aperta a rimanere a San Siro. Si attendono novità importanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

