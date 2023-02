Nuovo Stadio, il Milan spiazza Sala: i retroscena e la figuraccia dell’Inter (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Milan ha ufficializzato la volontà di realizzare un Nuovo Stadio, tutto rossonero, e guarda con interesse all'area dell'Ippodromo La Maura Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilha ufficializzato la volontà di realizzare un, tutto rossonero, e guarda con interesse all'area dell'Ippodromo La Maura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Incontro a Palazzo Marino stamattina tra #Milan, #Inter e il Comune sul tema #stadio. Il Milan ha comunicato uffici… - marifcinter : #Sala: 'Mentre mi è chiaro che il Milan a questo punto guarda con interesse all'ipotesi di realizzare il nuovo stad… - FBiasin : A Milano, fuori Milano, in comune, da soli, in comune solo nel Comune, non in comune fuori dal Comune, in zona… - Dylan_Dog_23 : L'area fuori Milano individuata dall'Inter per il nuovo stadio è a Bari, mi pare evidente! ?? - antonio_staglia : RT @Onestidal2007: @mirkonicolino Ma arriverà #Klopp e giocheranno nello stadio nuovo ?????????? -