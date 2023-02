Nuovo stadio a Milano, l’amarezza di Sala: Il vecchio S. Siro non lo vuole più nessuno (Di martedì 28 febbraio 2023) “È chiaro che” dall’incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina “ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune”. È la considerazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l’incontro con i club sul progetto del Nuovo stadio. “Un passo alla volta, aspettiamo e vediamo il Milan cosa dirà – ha aggiunto a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm -. Io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) “È chiaro che” dall’incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina “ne viene fuori una cosa molto evidente: ilSannon lopiù. Quindi sarà un problema in più per il Comune”. È la considerazione del sindaco di, Giuseppe, dopo l’incontro con i club sul progetto del. “Un passo alla volta, aspettiamo e vediamo il Milan cosa dirà – ha aggiunto a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Iulm -. Io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

