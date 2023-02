Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di marzo - VIDEO

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ildi, in edicola dal 1e già disponibile in Digital Edition, dedica la copertina alla prova su strada della Citroën e-C4 X, la variante elettrica della crossover del Double chevron, un modello che coniuga un terzo volume da berlina con un'altezza da Suv. E le altre vetture testate a Vairano? Si tratta di due Bev, la Hyundai Ioniq 6 e l'Audi Q8 e-tron, e di una full hybrid, la Lexus RX. Il fascicolo dipropone poi una grossa novità, (Ri)viste da vicino, sezione che ha come protagoniste le bestseller del mercato: per il debutto di questo format abbiamo puntato su Volkswagen T-Roc e Fiat Tipo. Le Anteprime propongono un servizio decisamente curioso: abbiamo infatti chiesto a Midjourney, un software d'intelligenza artificiale, d'immaginare come potrebbe essere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Thierry Koskas è il nuovo amministratore delegato dellaCitroën - - viaggiareonthe1 : Mercedes-Benz - Google e Nvidia tra i partner del nuovo sistema operativo MB.OS: La Mercedes-Benz è quasi pronta a… - bizcommunityit : Thierry Koskas è il nuovo amministratore delegato dellaCitroën - - bizcommunityit : Thierry Koskas è il nuovo amministratore delegato dellaCitroën - - bizcommunityit : Marc Langenbrinck da giugno nuovo ceo di Mercedes Italia - -

premio in Italia per il SUV Alfa Romeo Tonale Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo ... che è stato assegnato al Tonale dai lettori di, veri appassionati ed esperti nel campo ...... utilizzerà brevetti concessi in licenza dall'americana Charge CCCV e probabilmente approfitterà dei fornitori già scelti dalproprietario per una gigafactory a Geelong, non lontano da ...Nato in Austria 44 anni fa , ildirettore creativo della Pininfarina ha un'esperienza ventennale nel design automobilistico: nel 2003 inizia la sua carriera come designer di esterni presso ...

Nuovo Quattroruote: scopri il numero di marzo 2023 - Quattroruote.it Quattroruote

7, non ancora commercializzata: la berlina svelata (seppure ancora camuffata) al Ces del 2023 è destinata a introdurre diverse novità di peso, come la nuova impostazione degli interni con bocchette di ...Il Suv del Biscione ha ottenuto la preferenza del pubblico chiamato a votare sul sito della rivista specializzata ...