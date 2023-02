Nuovo HUAWEI Watch Buds, recensione (Di martedì 28 febbraio 2023) Il fenomenale HUAWEI Watch Buds è l’ultima novità di HUAWEI nel mercato degli smartWatch e delle cuffie wireless. Si tratta di un gioiellino tecnologico avanzato che combina le funzionalità di entrambi i dispositivi in un unico e compatto dispositivo portatile. È una combinazione innovativa che apporterà grandi vantaggi a chiunque adori lo sport, la musica e la tecnologia. Scopriamo insieme le sue stupefacenti caratteristiche. Design Il HUAWEI Watch Buds è uno smartWatch tanto avanzato quanto elegante, con un bellissimo display di 1,43 pollici con schermo AMOLED a colori e una risoluzione di 466 x 466 e 326 PPI. La cassa è in acciaio inossidabile, con quadrante nero e cinturino in pelle. Sui lati ha il pulsante d’uso e quello di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 febbraio 2023) Il fenomenaleè l’ultima novità dinel mercato degli smarte delle cuffie wireless. Si tratta di un gioiellino tecnologico avanzato che combina le funzionalità di entrambi i dispositivi in un unico e compatto dispositivo portatile. È una combinazione innovativa che apporterà grandi vantaggi a chiunque adori lo sport, la musica e la tecnologia. Scopriamo insieme le sue stupefacenti caratteristiche. Design Ilè uno smarttanto avanzato quanto elegante, con un bellissimo display di 1,43 pollici con schermo AMOLED a colori e una risoluzione di 466 x 466 e 326 PPI. La cassa è in acciaio inossidabile, con quadrante nero e cinturino in pelle. Sui lati ha il pulsante d’uso e quello di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trendtize : Honor Magic VS: il nuovo pieghevole dell’azienda da € 1599 #16Megapixel #50Mpx #Honor #HonorMagicVS #Huawei… - VillaggioTecno : Arong Duan nuovo General Manager Consumer Business Group di Huawei Italia - HuaweiEBGItalia : Una rete cloud intelligente è alla base di qualsiasi trasformazione digitale. Vieni a scoprire il nuovo portafoglio… - MissioneStartup : Gli operatori di telecomunicazioni dovrebbero sfruttare il metodo scientifico di Huawei per ottimizzare le opportun… - Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: Arong Duan nuovo general manager della divisione consumer business group di Huawei Italia… -