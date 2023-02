Nuovo algoritmo per lo studio dei i tumori, la ricerca è guidata da Antonio De Falco (Biogem) (Di martedì 28 febbraio 2023) È di Antonio De Falco, ricercatore nel laboratorio di Bioinformatica del centro di ricerca irpino, la prima firma di una ricerca, appena pubblicata dalla rivista internazionale ‘Nature Communications’, sulla caratterizzazione della composizione del microambiente tumorale e sullo studio dell’eterogeneità tumorale ad alta risoluzione.Nell’articolo si descrive, in particolare, un Nuovo algoritmo, Single CEll Variational Aneuploidy aNalysis (SCEVAN), sviluppato per ottimizzare la deconvoluzione della struttura subclonale del tumore, a partire da dati RNA-seq a singola cellula. ‘’Tale algoritmo – chiarisce Antonio De Falco – permette automaticamente di riconoscere le cellule non maligne del microambiente ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) È diDetore nel laboratorio di Bioinformatica del centro diirpino, la prima firma di una, appena pubblicata dalla rivista internazionale ‘Nature Communications’, sulla caratterizzazione della composizione del microambiente tumorale e sullodell’eterogeneità tumorale ad alta risoluzione.Nell’articolo si descrive, in particolare, un, Single CEll Variational Aneuploidy aNalysis (SCEVAN), sviluppato per ottimizzare la deconvoluzione della struttura subclonale del tumore, a partire da dati RNA-seq a singola cellula. ‘’Tale– chiarisceDe– permette automaticamente di riconoscere le cellule non maligne del microambiente ...

