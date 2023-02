Nuovi alberi in città | Festa | «Vicini alla soglia delle 300 piantumazioni»

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la piantumazione die la tutela del patrimonio verde della. In attuazione del Progetto Pilota “Un Albero per ogni abitante”, redatto dagli Uffici comunali, l’ente ha messo a dimora 37 nuove essenze, quali Ligustrum, Cercis Siliquastrum, Quercus Ilex, Hibiscus Syriacus. Ma non solo. A seguito dell’approvazione di una perizia di variante suppletiva, sono state previste ulteriori 12 alberature. Si tratta, nello specifico, di 1 Ligustrum in via Gaetano Oliviero, 2 Hibiscus Syriacus e 2 Quercus Ilex nella rotonda di via Francesco Scandone, 2 CercisSiliquastrum in piazza Carlo, a rione Valle, e 5 Cercis Siliquastrum in via Guido Dorso. Questa mattina, l’impresa incaricata ha ottenuto la consegna dei lavori e, a ...