Nuova area verde urbana alla Madonna dei Campi: piantumati 750 alberi (Di martedì 28 febbraio 2023) Arca Fondi SGR e BPER Banca hanno completato a Bergamo la piantumazione di 750 alberi che contribuiranno a riqualificare un’area all’interno del Parco Agricolo Ecologico Madonna dei Campi. L’operazione permetterà di aumentare la copertura arborea di un tratto della pista ciclabile che si sviluppa all’interno del Parco. Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di un’area verde urbana che diventi fruibile nel tempo e che contribuisca a mitigare sia l’inquinamento atmosferico, causato dalla prossimità di strade fortemente trafficate, che il fenomeno delle isole di calore. Gli alberi piantati appartengono per la maggior parte alla tipologia degli arbusti, che consentono alla fauna locale di nutrirsi e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Arca Fondi SGR e BPER Banca hanno completato a Bergamo la piantumazione di 750che contribuiranno a riqualificare un’all’interno del Parco Agricolo Ecologicodei. L’operazione permetterà di aumentare la copertura arborea di un tratto della pista ciclabile che si sviluppa all’interno del Parco. Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di un’che diventi fruibile nel tempo e che contribuisca a mitigare sia l’inquinamento atmosferico, causato dprossimità di strade fortemente trafficate, che il fenomeno delle isole di calore. Glipiantati appartengono per la maggior partetipologia degli arbusti, che consentonofauna locale di nutrirsi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Sindaco #Sala: '#SanSiro non lo vuole più nessuno. Il #Milan oggi ha annunciato che guarda con interesse una nuova… - MarcoBarzaghi : Inter e Milan sempre più lontane sullo #stadio. #Antonello dopo l'incontro con #Sala 'Restare a San Siro opzione pr… - capuanogio : ?? Il feeling tra la nuova proprietà #Milan e #Massara non è scattato e la storia del manager in rossonero è ai tito… - attillalor : RT @mondoterremoti: Nella giornata di ieri, l'area craterica nord dello #Stromboli ha alimentato una nuova piccola colata di lava che si è… - themastermain : RT @AntoVitiello: Sindaco #Sala: '#SanSiro non lo vuole più nessuno. Il #Milan oggi ha annunciato che guarda con interesse una nuova area,… -