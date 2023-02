Nucleare: Renzi, 'Italia spieghi no a alleanza con francesi' (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "I francesi di Macron ci hanno chiesto di fare un'alleanza sul Nucleare. È una scelta intelligente e lungimirante. Il Pd della Schlein sarà contrario e ci sta. Perché però il Governo Meloni con Pichetto Fratin ha comunicato che non parteciperà?" Lo chiede Matteo Renzi nella Enews. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Idi Macron ci hanno chiesto di fare un'sul. È una scelta intelligente e lungimirante. Il Pd della Schlein sarà contrario e ci sta. Perché però il Governo Meloni con Pichetto Fratin ha comunicato che non parteciperà?" Lo chiede Matteonella Enews.

