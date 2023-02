Nucleare, la Francia vuole creare un'alleanza europea (Di martedì 28 febbraio 2023) Parigi ha invitato una serie di paesi per coordinare politiche a sostegno dell'atomo in Europa, tra cui Svezia, Polonia e Ungheria. L'Italia, inserita nella rosa, ha declinato l'invito Leggi su wired (Di martedì 28 febbraio 2023) Parigi ha invitato una serie di paesi per coordinare politiche a sostegno dell'atomo in Europa, tra cui Svezia, Polonia e Ungheria. L'Italia, inserita nella rosa, ha declinato l'invito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : In una riunione dei ministri dell’Energia dell’Ue a Stoccolma, la Francia lancerà l’alleanza per il nucleare con 12… - petergomezblog : Francia: “Italia inclusa tra i paesi favorevoli al nucleare”. Il ministero dell’Ambiente smentisce. Salvini: “Un do… - DantiNicola : Sull'alleanza per il #nucleare promossa dalla Francia il Governo #Meloni sta facendo l'ennesima figura dilettantesc… - ziotobia13 : La Francia lancia un'iniziativa europea in favore dell'energia nucleare. L'Italia del governo Meloni sarà ASSENTE.… - FItaliasulserio : RT @giosiferrandino: Sul #nucleare la scelta dovrebbe essere strategica, non ideologica. L’alleanza con la #Francia è un tema su cui il gov… -