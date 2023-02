“Notizia importante”. GF Vip 7, Signorini lo annuncia in diretta: “Ecco quando finisce il reality” (Di martedì 28 febbraio 2023) Nuova puntata del GF Vip 7 con tanto di annuncio bomba di Alfonso Signorini. Questo è quanto successo nelle scorse ore su Canale 5, precisamente nell’appuntamento in diretta di lunedì 27 febbraio. Una puntata che ha fatto commuovere milioni di italiani, infatti proprio in apertura il conduttore ha voluto ricordare la figura di Maurizio Costanzo, deceduto nei giorni scorsi a 84 anni. Una perdita enorme per il mondo della televisione, che ha dovuto dire addio ad uno dei giganti del piccolo schermo. Ma tornando a ciò che succede al GF Vip 7, Alfonso Signorini ha deciso di informare i concorrenti di una cosa molto importante. Ormai era da tempo che si aspettavano ufficialità in tal senso e anche il pubblico ha accolto con entusiasmo, ma anche con un velo di tristezza, questo annuncio. Ormai stiamo per arrivare al ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Nuova puntata del GF Vip 7 con tanto di annuncio bomba di Alfonso. Questo è quanto successo nelle scorse ore su Canale 5, precisamente nell’appuntamento indi lunedì 27 febbraio. Una puntata che ha fatto commuovere milioni di italiani, infatti proprio in apertura il conduttore ha voluto ricordare la figura di Maurizio Costanzo, deceduto nei giorni scorsi a 84 anni. Una perdita enorme per il mondo della televisione, che ha dovuto dire addio ad uno dei giganti del piccolo schermo. Ma tornando a ciò che succede al GF Vip 7, Alfonsoha deciso di informare i concorrenti di una cosa molto. Ormai era da tempo che si aspettavano ufficialità in tal senso e anche il pubblico ha accolto con entusiasmo, ma anche con un velo di tristezza, questo annuncio. Ormai stiamo per arrivare al ...

