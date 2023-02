Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : Nothing Phone (2) adotterà un chipset Snapdragon di punta - Hygbor : @exxxemi Nothing Phone (2) sarà un top di gamma: queste le specifiche - - gigibeltrame : Nothing Phone (2) confermato ufficialmente: Carl Pei svela le prime novità #digilosofia - chidambara09 : RT @AlexaReviews01: #UnihertzLuna sarà il nuovo smartphone di #Unihertz ed a livello estetico ricorda il #NothingPhone1 Trovi le caratteri… - AlexaReviews01 : #UnihertzLuna sarà il nuovo smartphone di #Unihertz ed a livello estetico ricorda il #NothingPhone1 Trovi le carat… -

Ci aspettavamo quindi notizie imminenti da parte del brand creato da Carl Pei, ex OnePlus, e la novità è arrivata:(2) è in lavorazione e dovrebbe offrire un deciso boost prestazionale ...A differenza del popolare(1), l'illuminazione sul retro del GT3 non copre tutto il retro, ma solo un piccolo rettangolo a destra delle fotocamere. Può fungere da luce di notifica e ......telefonotop di gamma o Qualcomm sta per annunciare anche un processore di fascia media compatibile con la connettività satellitare elo userà per la sua seconda generazione di ""...

Nothing Phone (2) confermato ufficialmente: Carl Pei svela le prime ... Hardware Upgrade

Un annuncio un po' a sorpresa quello di Carl Pei al Mobile World Congress 2023, tenuto all'interno dello stand Qualcomm della fiera spagnola. Il CEO di Nothing ha anche anticipato che il nuovo modello ...