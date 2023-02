Norris: McLaren è messa meglio di un anno fa (Di martedì 28 febbraio 2023) Arrivare in Bahrain ( qui trovi gli orari del week end di gara ) e ammettere che gli obiettivi di sviluppo rispetto alla monoposto 2022 sono stati mancati dalla McLaren MCL60 non è il migliore dei ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 28 febbraio 2023) Arrivare in Bahrain ( qui trovi gli orari del week end di gara ) e ammettere che gli obiettivi di sviluppo rispetto alla monoposto 2022 sono stati mancati dallaMCL60 non è il migliore dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nick_cannonier : @acmattiam Perez è un bluff. È un pilota normale, non ha nulla di speciale. È conosciuto solo per la sua aggressivi… - pepeladrillos9 : @ElReyGuiri Sergio Perez Ferrari 6 3 Nick Norris Williams Mclaren - SimonTheWatcher : @alice18067777 @LauraLuthien86 Sainz fuori dalla F1 non sono d'accordo. In McLaren era ben voluto, forse quanto Nor… - Carole_6948 : RT @akirecrelcel: Io non sono simpatizzante per Norris ma mi dispiace troppo. Si sta letteralmente bruciando in McLaren senza avere la poss… - twospeakersinF1 : F1, McLaren arranca nei test: il commento di Norris e Piastri -