Normativa antincendio nelle scuole: adeguamento slitta al 2024. Lo prevede il Milleproroghe

La Normativa antincendio per le scuole e gli asili nido subirà una ulteriore proroga a causa del Decreto Milleproroghe, convertito in legge e pubblicato lunedì in Gazzetta Ufficiale. Edifici scolastici e asili nido avranno altri due anni per adeguarsi alle norme antincendio.

