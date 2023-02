Non solo Madonna: i fratelli “difficili” delle star (Di martedì 28 febbraio 2023) La notizia della morte di Anthony Ciccone, fratello maggiore di Madonna, avvenuta il 24 febbraio 2023 dopo un passato difficile segnato dalla dipendenza da alcol e droga che lo aveva ridotto a vivere per anni sotto un ponte a Traverse City, nel Michigan, ha fatto il giro del mondo. Anthony, che era stato allontanato dalla famiglia e nel 2013 era stato anche arrestato per violazione di domicilio, subendo una profonda ferita alla testa, nonostante avesse attaccato più volte la celebre sorella rea di avergli voltato le spalle (“Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me”), nel 2017, dopo un periodo di riabilitazione, sembrava aver recuperato i rapporti con i fratelli. Tuttavia la pop star non ha voluto commentare la notizia, data dal cognato musicista Joe Henry, marito di sua sorella Melanie, forse ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) La notizia della morte di Anthony Ciccone, fratello maggiore di, avvenuta il 24 febbraio 2023 dopo un passato difficile segnato dalla dipendenza da alcol e droga che lo aveva ridotto a vivere per anni sotto un ponte a Traverse City, nel Michigan, ha fatto il giro del mondo. Anthony, che era stato allontanato dalla famiglia e nel 2013 era stato anche arrestato per violazione di domicilio, subendo una profonda ferita alla testa, nonostante avesse attaccato più volte la celebre sorella rea di avergli voltato le spalle (“? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me”), nel 2017, dopo un periodo di riabilitazione, sembrava aver recuperato i rapporti con i. Tuttavia la popnon ha voluto commentare la notizia, data dal cognato musicista Joe Henry, marito di sua sorella Melanie, forse ...

