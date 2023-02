“Non si sa che cosa abbia al posto del cervello”: Giuliano Ferrara attacca il ministro Piantedosi (Di martedì 28 febbraio 2023) Giuliano Ferrara contro il ministro Piantedosi: “Se la prende con gli annegati” Giuliano Ferrara attacca il ministro dell’Interno Pianteodosi dopo le sue dichiarazioni all’indomani del naufragio al largo delle coste della Calabria in cui hanno perso la vita almeno 63 migranti. “Ma uno che se la prende con gli annegati, che cosa abbia al posto del cervello non si sa” ha scritto il giornalista sul suo profilo Twitter. Ma uno che se la prende con gli annegati, che cosa abbia al posto del cervello non si sa #Piantedosi — Giuliano Ferrara ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023)contro il: “Se la prende con gli annegati”ildell’Interno Pianteodosi dopo le sue dichiarazioni all’indomani del naufragio al largo delle coste della Calabria in cui hanno perso la vita almeno 63 migranti. “Ma uno che se la prende con gli annegati, chealdelnon si sa” ha scritto il giornalista sul suo profilo Twitter. Ma uno che se la prende con gli annegati, chealdelnon si sa #...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Piantedosi: 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei pro… - GassmanGassmann : “…l’unica cosa che conta è che non devono partire”………… - MarcoFattorini : «Ho visto tre-quattro bambini senza più vita arrivare con le onde. Li ho visti mentre li infilavano nelle sacche, n… - FrancescoMurat8 : RT @federdale: Se “non dovevano partire” ci spieghi #Piantedosi perché continuiamo a dare cittadinanze e diritto di voto agli antenati di q… - Cristin40908667 : @AndreaFilipi5 @doluccia16 Se hanno soldi per pagare la merda organizzata scommetti che ce ne hanno anche ieri fars… -