“Non sarà difficile fare opposizione”. Prodi già profetizza il ribaltone di Schlein su Meloni (Di martedì 28 febbraio 2023) Romano Prodi è stato uno dei più fervidi sostenitori della corsa di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico, per quella che è stata una vittoria che non lo ha affatto sorpreso. L'ex presidente del Consiglio, all'indomani dell'insediamento ufficiale della nuova segretaria, ha rilasciato un'intervista a Repubblica sulle tematiche che si troverà davanti Schlein: “Avrà lo stesso problema che avrebbe avuto se avesse vinto Bonaccini, aprirsi ai riformismi. Direi meglio, riformare i riformismi. Lo so che ora tutti guardano alle alleanze, ma è una lettura poco interessante, al momento. Ora per il Pd si tratta invece di coinvolgere tutte le intelligenze che corrono per il Paese, dall'associazionismo alle Ong, dai diversi sindacati alle imprese, per coinvolgerli in un progetto di rilancio. C'è tanta gente che non si sente più ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 febbraio 2023) Romanoè stato uno dei più fervidi sostenitori della corsa di Ellyalle primarie del Partito Democratico, per quella che è stata una vittoria che non lo ha affatto sorpreso. L'ex presidente del Consiglio, all'indomani dell'insediamento ufficiale della nuova segretaria, ha rilasciato un'intervista a Repubblica sulle tematiche che si troverà davanti: “Avrà lo stesso problema che avrebbe avuto se avesse vinto Bonaccini, aprirsi ai riformismi. Direi meglio, riformare i riformismi. Lo so che ora tutti guardano alle alleanze, ma è una lettura poco interessante, al momento. Ora per il Pd si tratta invece di coinvolgere tutte le intelligenze che corrono per il Paese, dall'associazionismo alle Ong, dai diversi sindacati alle imprese, per coinvolgerli in un progetto di rilancio. C'è tanta gente che non si sente più ...

