"Non hai mai vinto un c***o". E Gasperini reagisce: la rissa con il milanista al semaforo | Video (Di martedì 28 febbraio 2023) Un Milan convincente ha battuto con un netto 2-0 un'Atalanta poco pericolosa in attacco, come dimostra la casella "zero" riguardo ai tiri nella porta del rientrante Mike Maignan. E dopo la partita un deluso Gian Piero Gasperini se l'è presa con alcuni tifosi del Diavolo, perdendo la pazienza. Il tecnico dell'Atalanta domenica sera a San Siro ha litigato con i tifosi rossoneri mentre ha lasciato lo stadio in automobile. Colpa di alcuni sfottò dei milanisti che lo hanno affiancato, urlandogli addosso attraverso il finestrino alcuni insulti e la frase poco gentile "Non hai mai vinto un c***o". Gasperini allora lancia loro il panino che stava mangiando attraverso il finestrino. Il sandwich è così finito nell'altra automobile. I tifosi lo hanno raccolto rilanciandoglielo contro, ma a questo punto il nerazzurro —

