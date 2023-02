«Non è stato fatto tutto il possibile per salvare quelle persone»: cosa non torna sul naufragio di Cutro (Di martedì 28 febbraio 2023) Mentre il bilancio del naufragio di Steccato di Cutro – in cui hanno perso la vita almeno 64 migranti – continua a salire, c’è una domanda che si fa sempre più insistente: com’è possibile che nessuno sia riuscito a individuare quel barcone prima che si spezzasse a poche decine di metri dalle coste italiane? Secondo la versione ufficiale del governo italiano, un aereo di Frontex – l’agenzia europea della guardia costiera – aveva avvistato l’imbarcazione qualche ora prima dello schianto, a circa 40 miglia dalle coste italiane. Le condizioni meteorologiche e del mare, però, avrebbero costretto i pattugliatori della guardia di finanza a tornare a riva. Una versione che sembra non convincere proprio tutti. Il primo a mettere in dubbio questa ricostruzione è il soccorritore Orlando Amodeo, che a Non è ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Mentre il bilancio deldi Steccato di– in cui hanno perso la vita almeno 64 migranti – continua a salire, c’è una domanda che si fa sempre più insistente: com’èche nessuno sia riuscito a individuare quel barcone prima che si spezzasse a poche decine di metri dalle coste italiane? Secondo la versione ufficiale del governo italiano, un aereo di Frontex – l’agenzia europea della guardia costiera – aveva avvil’imbarcazione qualche ora prima dello schianto, a circa 40 miglia dalle coste italiane. Le condizioni meteorologiche e del mare, però, avrebbero costretto i pattugliatori della guardia di finanza are a riva. Una versione che sembra non convincere proprio tutti. Il primo a mettere in dubbio questa ricostruzione è il soccorritore Orlando Amodeo, che a Non è ...

