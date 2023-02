“Non è finita”: c’è la rivelazione sull’inchiesta Prisma (Di martedì 28 febbraio 2023) L’inchiesta Prisma potrebbe non essere finita qui: oltre al discorso della ‘carte segrete’, c’è da verificare la situazione di altre squadre L’indagine condotta dalla Procura di Torino, che ha portato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 febbraio 2023) L’inchiestapotrebbe non esserequi: oltre al discorso della ‘carte segrete’, c’è da verificare la situazione di altre squadre L’indagine condotta dalla Procura di Torino, che ha portato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : +++Aggiornamento Prisma+++ Dopo Dybala e Mandragora, ci dovrebbe esser la verifica altre situazioni. Nuove 'side le… - FratellidItalia : ?? Il #GovernoMeloni ha dato il via agli sgomberi delle case occupate abusivamente. È finita l’era in cui lo Stato s… - elio_vito : La destra tutta ordine e legalità invoca denunce, arresti e reati per raduni musicali, vernice lavabile sui muri, c… - iamalifrahman : @sassoxo quando io iniziai il mio periodo venerus, nel lontano fine maggio del 2021, l'estate mi era molto felice (… - mounds_shame : La dinamica di GIOCO Edoardo-Antonella ricorda quella di Dayane-Rosalinda. R. non concordava con quello che diceva… -