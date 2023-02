"Non dimentico ciò che Fiorello ha fatto per me": la confessione di Giletti (Di martedì 28 febbraio 2023) "Lasciare la Rai è stato un dolore profondo": Massimo Giletti, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, ha parlato della chiusura del suo vecchio programma, L'Arena, e della sua conseguente uscita dalla Rai. "A volte non esserci è un valore - ha continuato il giornalista - fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone". Quando la conduttrice gli ha ricordato che lui in passato ha parlato di un mandante politico per la sua uscita dalla Rai, lui ha risposto: "Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni". "Allora non lo sa", lo ha incalzato la Fagnani. E lui: "So benissimo chi è ma non voglio dirlo". La conduttrice di Belve poi gli ha chiesto il motivo per cui non si sarebbe sentito supportato dai suoi colleghi a La7 e Giletti ha spiegato: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) "Lasciare la Rai è stato un dolore profondo": Massimo, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, ha parlato della chiusura del suo vecchio programma, L'Arena, e della sua conseguente uscita dalla Rai. "A volte non esserci è un valore - ha continuato il giornalista - fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone". Quando la conduttrice gli ha ricordato che lui in passato ha parlato di un mandante politico per la sua uscita dalla Rai, lui ha risposto: "Il mandante è politico, non ho la certezza ma posso avere delle intuizioni". "Allora non lo sa", lo ha incalzato la Fagnani. E lui: "So benissimo chi è ma non voglio dirlo". La conduttrice di Belve poi gli ha chiesto il motivo per cui non si sarebbe sentito supportato dai suoi colleghi a La7 eha spiegato: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nocchi_rita : RT @therightpixie: @_soleilandia_ Antonella appena qualcuno le dà ragione improvvisamente vuole quella persona come amica. Apprezzo la matu… - NadiaCedrone : RT @AgainCarlakak: IO NON DIMENTICO???? Genova; Una multinazionale assassina; 43 vittime innocenti;???? Un Movimento che le ha tradite; Una… - ez1922 : Io capodanno non lo dimentico carissimi spartani, chi gioca sporco deve uscire per adesso salvo solo Oriana e Danie… - JorioAntonio : @MariaGr12512482 Stavolta sbagli e tanto. Non dimentico quanto accaduto, regole cervellotiche, imposizioni per le v… - ladrdifiori : Vedi quegli highlighters siamo noi non so più cos'è una sorpresa un bacio davanti a una chiesa piove così forte, fo… -