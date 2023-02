Non ci sono prove scientifiche che il Covid sia stato originato in un laboratorio di Wuhan (Di martedì 28 febbraio 2023) Di nuovo, come in un minuetto, si torna a parlare dell’origine del virus Sars-Cov-2 in un laboratorio di Wuhan, da cui sarebbe accidentalmente stato rilasciato. E’ infatti accaduto che il Wall Street Journal ha svelato un nuovo rapporto di intelligence con un articolo dal seguente titolo: “Una perdita accidentale da un laboratorio è l'origine più probabile della pandemia di Covid-19, afferma ora il dipartimento dell'energia”. All’interno dell’articolo, troviamo che, dopo una posizione di indecisione, in un nuovo documento di intelligence, ancora classificato, il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ora si unisce al Federal Bureau of Investigation nel dire che il virus probabilmente si è diffuso a causa di un incidente in un laboratorio cinese. Ora, io capisco bene ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 febbraio 2023) Di nuovo, come in un minuetto, si torna a parlare dell’origine del virus Sars-Cov-2 in undi, da cui sarebbe accidentalmenterilasciato. E’ infatti accaduto che il Wall Street Journal ha svelato un nuovo rapporto di intelligence con un articolo dal seguente titolo: “Una perdita accidentale da unè l'origine più probabile della pandemia di-19, afferma ora il dipartimento dell'energia”. All’interno dell’articolo, troviamo che, dopo una posizione di indecisione, in un nuovo documento di intelligence, ancora classificato, il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ora si unisce al Federal Bureau of Investigation nel dire che il virus probabilmente si è diffuso a causa di un incidente in uncinese. Ora, io capisco bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I temi cruciali per la Schlein sono «la parità di genere nelle piazze Non una di Meno; le sardine; i friday for fut… - MarianoGiustino : Orrore senza fine in #Iran! Studentesse avvelenate. E c'è ancora chi sostiene (lobby filoregime) che i #pasdaran no… - FrancescaChaouq : Ha vinto la #Schlein . La sinistra moderata, delle famiglie con il mutuo e la pizza il sabato non voterà più pd. La… - valterpianezzi : RT @LBasemi: Il deputato del Bundestag ???? Bystron: 'Se l'attacco al gasdotto Nord Stream è stato effettuato dagli Stati Uniti, dobbiamo amm… - mapizzaaa : RT @pjecuro: sto parlando di me e di te, dei mostri che ti porti dentro, dei mostri che io mi porto dentro che quando si sono toccati non s… -