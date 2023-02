"Non ci sono più speranze". In fin di vita l'attore di "Salvate il soldato Ryan" (Di martedì 28 febbraio 2023) L'attore americano Tom Sizemore è in coma dopo essere stato colpito da un ictus. Per i medici le sue condizioni sono irreversibili Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) L'americano Tom Sizemore è in coma dopo essere stato colpito da un ictus. Per i medici le sue condizioniirreversibili

