"Non ci sono più speranze". Cinema sotto choc, la notizia sull'attore arrivata poco fa (Di martedì 28 febbraio 2023) Il comunicato è arrivato poche ore fa, a diffonderlo l'agente dell'attore: "Oggi, i medici hanno informato la famiglia che non c'è più speranza. La famiglia sta ora decidendo le questioni di fine vita". Parole che nessuno avrebbe mai voluto leggere né ascoltare. "Chiediamo privacy per la sua famiglia in questo momento difficile, e desideriamo ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di sostegno e preghiere che sono stati ricevuti – ha continuato l'agente – Questo è stato un momento difficile per loro". L'attore l'indimenticabile sergente Michael Horvarth di 'Salvate il soldato Ryan', era stato ricoverato in ospedale a seguito di un aneurisma cerebrale lo scorso 20 febbraio. Era stato trovato nella sua casa di Los Angeles intorno alle 2 del mattino privo di sensi, dopo essere caduto a terra per il malore. L'attore era stato trasportato in un ospedale di Los Angeles.

