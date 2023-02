«Non chiamatelo patchwork»: parlano gli esperti di «Creattiva» (Di martedì 28 febbraio 2023) La grande fiera di Via Lunga è un punto di riferimento per tanti settori dell’handmade, con approfondimenti specifici che sanno soddisfare le hobbiste e gli hobbisti più esigenti. Abbiamo parlato con chi si occupa del cucito, di arte e di quilt Leggi su ecodibergamo (Di martedì 28 febbraio 2023) La grande fiera di Via Lunga è un punto di riferimento per tanti settori dell’handmade, con approfondimenti specifici che sanno soddisfare le hobbiste e gli hobbisti più esigenti. Abbiamo parlato con chi si occupa del cucito, di arte e di quilt

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... odalysio : #GFvip guarda se Eduardo è un ragazzo molto educato ?? lui sta lì dentro che a una voglia di piangere,e nessuno se a… - Angela23763271 : RT @franz6200: Chiamatelo Rifondazione Comunista bis, Articolo 2, Possibilissimo, movimento 6 stelle... ma quello che hanno in mente #Ellys… - sciltian : RT @franz6200: Chiamatelo Rifondazione Comunista bis, Articolo 2, Possibilissimo, movimento 6 stelle... ma quello che hanno in mente #Ellys… - andrethira : @rahvetar @ramignait @CucchiRiccardo Infatti, giusto così ma quello non si chiama più PD perché non lo è più fattua… - wherescamilla : RT @mich_too: Se non è gratuito e pubblico non chiamatelo sistema sanitario. È un’altra cosa, e fa schifo. -