Non c’è pace per TikTok, anche in Canada arriva il divieto di utilizzo su tutti i dispositivi del governo. «Troppo rischioso» (Di martedì 28 febbraio 2023) Da martedì 28 febbraio tutti i dispositivi governativi del Canada dovranno disinstallare TikTok. Dopo Stati Uniti e Commissione Ue, anche il paese guidato da Justin Trudeau ha deciso di vietare l’utilizzo della piattaforma cinese: «L’app presenta un livello inaccettabile di rischio per la privacy e la sicurezza», ha spiegato un portavoce del governo. A fare eco lo stesso primo ministro che poche ore fa ha parlato di grande preoccupazione per la sicurezza garantita dall’app e dall’urgenza di prevedere un cambiamento. I garanti della privacy canadesi stanno anche indagando per timori sui dati degli utenti. Secondo un recente sondaggio condotto da ricercatori del Social Media Lab della Toronto Metropolitan University, citato dalla Bbc, circa un quarto ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Da martedì 28 febbraiogovernativi deldovranno disinstallare. Dopo Stati Uniti e Commissione Ue,il paese guidato da Justin Trudeau ha deciso di vietare l’della piattaforma cinese: «L’app presenta un livello inaccettabile di rischio per la privacy e la sicurezza», ha spiegato un portavoce del. A fare eco lo stesso primo ministro che poche ore fa ha parlato di grande preoccupazione per la sicurezza garantita dall’app e dall’urgenza di prevedere un cambiamento. I garanti della privacy canadesi stannoindagando per timori sui dati degli utenti. Secondo un recente sondaggio condotto da ricercatori del Social Media Lab della Toronto Metropolitan University, citato dalla Bbc, circa un quarto ...

