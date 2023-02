"Non c’è alcun serial killer”". Quelle faccine sorridenti sui luoghi di morte (Di martedì 28 febbraio 2023) Tre esperti di criminologia hanno dato vita alla Smiley killer Theory: ma altri studiosi ritengono che l'ipotesi sia una leggenda metropolitana Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 febbraio 2023) Tre esperti di criminologia hanno dato vita alla SmileyTheory: ma altri studiosi ritengono che l'ipotesi sia una leggenda metropolitana

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Piantedosi: 'La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei pro… - Poesiaitalia : 'La solitudine è pericolosa. E' dipendenza. Una volta che ti rendi conto di quanta pace c'è in lei, non vuoi avere… - MarianoGiustino : Orrore senza fine in #Iran! Studentesse avvelenate. E c'è ancora chi sostiene (lobby filoregime) che i #pasdaran no… - Prcanzio : RT @tomasomontanari: Oltre alla ferocia e alla disumanità, colpisce la totale incomprensione del mondo e della storia. C'è da sperare che s… - FrancescoDark : RT @ZZiliani: Un conduttore che s'incazza e fa l'offeso perché l'opinionista del suo programma esprime un'opinione non s'era mai visto. Un… -