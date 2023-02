Nomine - Athlon Italia | Caracciolo è il nuovo ceo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Da domani, 1 marzo, ci sarà unamministratore delegato al vertice diItaly: è Federico, che prende il posto di Matthias Mike, in partenza verso la Turchia, dove si appresta a ricoprire l'incarico di ceo della sede locale di Mercedes-Benz Financial Services., oltre ad assumere il ruolo di ceo dell'affiliata di Mercedes-Benz Mobility in, conserva quello di chief commercial officer, che svolge dalla fine del 2020.

Federico Caracciolo nominato CEO di Athlon Italia Primaonline

