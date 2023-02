Nominati tre giudici per il caso di sequestro del presidente Al-Khelaifi (Di martedì 28 febbraio 2023) Tre giudici inquirenti del tribunale di Parigi sono stati Nominati lunedì per indagare sulle accuse di rapimento, sequestro e tortura di un lobbista franco-algerino, accuse che coinvolgono anche il presidente del Psg Nasser al-Khelaifi. Tayeb Benabderrahmane è il nome della vittima che ha sporto denuncia con azione civile nel gennaio di quest’anno ma la notizia era già emersa nel settembre scorso. Le indagini giudiziarie sono state aperte alla fine di gennaio, ha indicato una fonte giudiziaria, confermando le informazioni de L’Equipe, e sono stati Nominati tre giudici istruttori. «Siamo molto felici che questa storia sia finalmente oggetto di un’indagine da parte della giustizia francese», hanno dichiarato gli avvocati del signor Benabderrahmane: Romain Ruiz e Gabriel ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Treinquirenti del tribunale di Parigi sono statilunedì per indagare sulle accuse di rapimento,e tortura di un lobbista franco-algerino, accuse che coinvolgono anche ildel Psg Nasser al-. Tayeb Benabderrahmane è il nome della vittima che ha sporto denuncia con azione civile nel gennaio di quest’anno ma la notizia era già emersa nel settembre scorso. Le indagini giudiziarie sono state aperte alla fine di gennaio, ha indicato una fonte giudiziaria, confermando le informazioni de L’Equipe, e sono statitreistruttori. «Siamo molto felici che questa storia sia finalmente oggetto di un’indagine da parte della giustizia francese», hanno dichiarato gli avvocati del signor Benabderrahmane: Romain Ruiz e Gabriel ...

