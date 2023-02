No! Questa foto non ritrae «larve essiccate» esposte al supermercato: si tratta di radici di curcuma (Di martedì 28 febbraio 2023) L’isteria collettiva scaturita dalla decisione dell’Unione Europea di approvare il commercio di prodotti contenenti farina di grillo per il consumo alimentare non accenna a placarsi. Ci siamo già imbattuti in molteplici fake news riguardo la tematica e abbiamo provato a smentirle, dalla pizza proteica della Lidl alle presunte dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone. Adesso è il turno di presunte larve peruviane esposte in bella vista nei supermercati. Per chi ha fretta: Circola su Facebook una foto che raffigura strani oggetti dall’aspetto poco invitante, esposti in quello che sembra il reparto ortofrutticolo di un supermercato Alcuni utenti sostengono si tratti delle temibili «larve essiccate di Trigligeridix Spumosa del Perù» In realtà i supermercati non hanno iniziato ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) L’isteria collettiva scaturita dalla decisione dell’Unione Europea di approvare il commercio di prodotti contenenti farina di grillo per il consumo alimentare non accenna a placarsi. Ci siamo già imbattuti in molteplici fake news riguardo la tematica e abbiamo provato a smentirle, dalla pizza proteica della Lidl alle presunte dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone. Adesso è il turno di presunteperuvianein bella vista nei supermercati. Per chi ha fretta: Circola su Facebook unache raffigura strani oggetti dall’aspetto poco invitante, esposti in quello che sembra il reparto ortofrutticolo di unAlcuni utenti sostengono si tratti delle temibili «di Trigligeridix Spumosa del Perù» In realtà i supermercati non hanno iniziato ...

