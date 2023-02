No! Il video di questa «acqua infiammabile» non è legato al deragliamento del treno in Ohio (Di martedì 28 febbraio 2023) Continua a generare bufale l’incidente avvenuto all’inizio di febbraio a East Palestine, paese vicino alla città americana di Pittsburgh (in Ohio), dove è deragliato un treno che trasportava anche cloruro di vinile. Il carico ha parzialmente preso fuoco dando origine a nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo. Solo due giorni più tardi, questi ultimi hanno avuto il permesso di rientrare nelle abitazioni. Avevamo già trattato alcuni casi di disinformazione scaturiti dalla vicenda: oggi esaminiamo un video in cui da un rubinetto sembra uscire acqua infiammabile. Per chi ha fretta: Sta circolando una clip in cui una donna accende un fiammifero e lo mette sotto l’acqua che scorre dal lavandino di casa sua. Le fiamme anziché spegnersi ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Continua a generare bufale l’incidente avvenuto all’inizio di febbraio a East Palestine, paese vicino alla città americana di Pittsburgh (in), dove è deragliato unche trasportava anche cloruro di vinile. Il carico ha parzialmente preso fuoco dando origine a nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo. Solo due giorni più tardi, questi ultimi hanno avuto il permesso di rientrare nelle abitazioni. Avevamo già trattato alcuni casi di disinformazione scaturiti dalla vicenda: oggi esaminiamo unin cui da un rubinetto sembra uscire. Per chi ha fretta: Sta circolando una clip in cui una donna accende un fiammifero e lo mette sotto l’che scorre dal lavandino di casa sua. Le fiamme anziché spegnersi ...

