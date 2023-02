No! Giorgia Meloni non ha indossato un orecchino raffigurante il duce Mussolini (Di martedì 28 febbraio 2023) La premier Giorgia Meloni è finita al centro delle critiche sui social a causa di una foto che sembra mostrarla mentre sfoggia un paio di orecchini dal dubbio gusto. E che hanno fatto montare l’ira dei detrattori. Vediamo di che si tratta, e perché la foto è un falso. Per chi ha fretta: Una foto ha fatto montare l’ira dei detrattori della premier: nell’immagine si vede Meloni mentre indossa un orecchino raffigurante il duce Mussolini. In realtà l’immagine risulta frutto di un fotomontaggio. Nella foto originale infatti, risalente al luglio 2020, la premier non indossa alcun tipo di orecchino. Analisi «Il rispetto per le istituzioni e per la nostra costituzione è anche questo: la Meloni con gli orecchini raffiguranti ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) La premierè finita al centro delle critiche sui social a causa di una foto che sembra mostrarla mentre sfoggia un paio di orecchini dal dubbio gusto. E che hanno fatto montare l’ira dei detrattori. Vediamo di che si tratta, e perché la foto è un falso. Per chi ha fretta: Una foto ha fatto montare l’ira dei detrattori della premier: nell’immagine si vedementre indossa unil. In realtà l’immagine risulta frutto di un fotomontaggio. Nella foto originale infatti, risalente al luglio 2020, la premier non indossa alcun tipo di. Analisi «Il rispetto per le istituzioni e per la nostra costituzione è anche questo: lacon gli orecchini raffiguranti ...

