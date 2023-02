No, Edward Snowden non ha rivelato che Haarp è un «programma per il controllo mentale» (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 14 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che Edward Snowden, ex contractor dell’Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa) statunitense celebre per aver fatto grandi rivelazioni sulle sue attività di monitoraggio delle comunicazioni, avrebbe rivelato «il programma di assassinio globale di Haarp». Nel post è linkato anche un articolo in lingua inglese pubblicato il 10 febbraio 2023 dal sito America Media Group che riporta questa presunta notizia. Nel pezzo si legge che Snowden, che si trova in Russia dopo essere stato accusato negli Stati Uniti di spionaggio per aver trasmesso tra il 2012 e il 2013 ad alcuni giornalisti documenti riservati sulla sorveglianza di massa operata dall’Nsa, avrebbe pubblicato prove che dimostrerebbero come la tecnologia ... Leggi su facta.news (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 14 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che, ex contractor dell’Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa) statunitense celebre per aver fatto grandi rivelazioni sulle sue attività di monitoraggio delle comunicazioni, avrebbe«ildi assassinio globale di». Nel post è linkato anche un articolo in lingua inglese pubblicato il 10 febbraio 2023 dal sito America Media Group che riporta questa presunta notizia. Nel pezzo si legge che, che si trova in Russia dopo essere stato accusato negli Stati Uniti di spionaggio per aver trasmesso tra il 2012 e il 2013 ad alcuni giornalisti documenti riservati sulla sorveglianza di massa operata dall’Nsa, avrebbe pubblicato prove che dimostrerebbero come la tecnologia ...

