Nitro torna con il nuovo singolo Control

(Di martedì 28 febbraio 2023) , con rime serrate che evidenziano stereotipi a contrasto Quandono certi fuoriclasse non ce n’è per nessuno. A tre anni dall’uscita di GarbAge, venerdì 3 marzocon(Arista/Columbia Records/Sony Music Italy), da oggi disponibile in pre-save e pre-add al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/. Con ilbranoci sbatte in faccia immagini taglienti trascinandoci nell’attuale realtà, che lui definisce 4.0.arriva come un pugno nella pancia, con rime serrate che evidenziano stereotipi a contrasto, tra cui spesso siamo chiamati a scegliere, e aperture melodiche piene di resilienza. Il tutto su un sound energico che oscilla tra rap e rock e che può creare dipendenza. Nel ...

Quando tornano certi fuoriclasse non ce n'è per nessuno. A tre anni dall'uscita di "GarbAge", venerdì 3 marzo NITRO torna con "CONTROL" (Arista/Columbia Records/Sony Music Italy), da oggi disponibile ...