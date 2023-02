Nino D’Angelo in concerto all’ottava edizione del festival ‘Un’Estate da BelvedeRE’ (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNino D’Angelo con ‘Il Poeta che non sa parlare”, venerdì 8 settembre, al Belvedere di San Leucio a Caserta, nell’ambito dell’ottava edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE, diretto da Massimo Vecchione. Il festival è organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta. Dopo gli annunci dei concerti di Edoardo Bennato (29 giugno), Jethro Tull (1 luglio) e Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (25 luglio) si aggiunge una nuova imperdibile serata, con uno tra i più amati artisti napoletani. I biglietti per assistere al concerto di Nino D’Angelo a San Leucio sono già in vendita sui circuiti ufficiali, Ticketone e Go2. “Ho deciso di tornare sui palchi anche nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuticon ‘Il Poeta che non sa parlare”, venerdì 8 settembre, al Belvedere di San Leucio a Caserta, nell’ambito dell’ottavadelUn’Estate da BelvedeRE, diretto da Massimo Vecchione. Ilè organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta. Dopo gli annunci dei concerti di Edoardo Bennato (29 giugno), Jethro Tull (1 luglio) e Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra (25 luglio) si aggiunge una nuova imperdibile serata, con uno tra i più amati artisti napoletani. I biglietti per assistere aldia San Leucio sono già in vendita sui circuiti ufficiali, Ticketone e Go2. “Ho deciso di tornare sui palchi anche nel ...

