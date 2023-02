Niente ospiti allo Stadium, perché le tifoserie disertano la trasferta (Di martedì 28 febbraio 2023) perché non ci sono tifosi ospiti allo Stadium? La Juventus si prepara a scendere in campo contro il Torino nel derby della Mole. Una sfida che, a distanza di 30 anni dall’ultima volta, vede le due formazioni vicine in classifica alla sfida del girone di ritorno. La statistica in questo caso è viziata dalla penalizzazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023)non ci sono tifosi? La Juventus si prepara a scendere in campo contro il Torino nel derby della Mole. Una sfida che, a distanza di 30 anni dall’ultima volta, vede le due formazioni vicine in classifica alla sfida del girone di ritorno. La statistica in questo caso è viziata dalla penalizzazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

