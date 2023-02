Nicole Murgia insultata dai fan dei Donnalisi nel parcheggio del Gf Vip | L’accaduto (Di martedì 28 febbraio 2023) Nicole Murgia nel post puntata pare sia stata insultata dai fan dei Donnalisi nel parcheggio del Gf Vip Nicole Murgia ieri sera ha dovuto abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello ma una volta fuori dalla casa pare abbia dovuto fare i conti con i fan dei Donnalisi, cioè di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nicole è stata protagonista, prima di lasciare la casa, di diverse clip che la riguardavano. In particolare è stato mostrato in puntata l’avvicinamento ad Edoardo Donnamaria durante la settimana appena trascorsa tra coccole, sguardi e carezze. Le clip sono state mostrate ad Antonella che è scoppiata a piangere, tuttavia la Murgia l’ha tranquillizzata spiegando che non prova nessuna attrazione per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023)nel post puntata pare sia statadai fan deineldel Gf Vipieri sera ha dovuto abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello ma una volta fuori dalla casa pare abbia dovuto fare i conti con i fan dei, cioè di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.è stata protagonista, prima di lasciare la casa, di diverse clip che la riguardavano. In particolare è stato mostrato in puntata l’avvicinamento ad Edoardo Donnamaria durante la settimana appena trascorsa tra coccole, sguardi e carezze. Le clip sono state mostrate ad Antonella che è scoppiata a piangere, tuttavia lal’ha tranquillizzata spiegando che non prova nessuna attrazione per ...

