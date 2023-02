Nicole Murgia è l’eliminata del GF Vip 7: le percentuali (Di martedì 28 febbraio 2023) Durante la puntata del GF Vip 7 di questa sera, Nicole Murgia è l'eliminata e dunque ha dovuto lasciare la Casa. Tutte le percentuali L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 28 febbraio 2023) Durante la puntata del GF Vip 7 di questa sera,è l'eliminata e dunque ha dovuto lasciare la Casa. Tutte leL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Elena10064231 : RT @confyconlac: la murgia non ha colpe ne questa situazione ne in altre. siamo nel 2023 è ora di smettere di dare la colpa “all’altra donn… - naserenata : RT @confyconlac: la murgia non ha colpe ne questa situazione ne in altre. siamo nel 2023 è ora di smettere di dare la colpa “all’altra donn… - trashinando : Da cinque mesi in tv c'è una coppia tossica formata da una ragazza che recita pure quando sbadiglia e un ragazzo co… - Novella_2000 : Nicole Murgia è l'eliminata del GF Vip 7: le percentuali #gfvip - Gfstanaccount1 : RT @confyconlac: la murgia non ha colpe ne questa situazione ne in altre. siamo nel 2023 è ora di smettere di dare la colpa “all’altra donn… -