Nicole Murgia abbandona la Casa del GFVip e lancia una stoccata: "Mi dispiace Donnalisi" (Di martedì 28 febbraio 2023) Nicole Murgia abbandona la Casa del GFVip: la gieffina lascia definitivamente il reality show di Canale 5 Nicole Murgia è entrata nella Casa più spiata d'Italia diversi mesi fa e fin da subito ha conquistato l'affetto dei coinquilini e del pubblico. La nota attrice ed influencer nella trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip dopo il van-gate con Micol, Tavassi ed Edoardo si è ritrovata al centro di una nuova polemica. Edoardo Donnamaria infatti in diretta ha ammesso di aver toccato le protesi di Nicole la scorsa notte nel van. Antonella delusa e tra le lacrime affronta un duro confronto proprio col suo fidanzato Edoardo e con la coinquilina Nicole prima di scoprire il verdetto finale del televoto.

