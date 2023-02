Nettuno L’accordo di separazione non gli piace e strangola l’ex davanti la figlia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 febbraio 2023)– Avrebbe tentato dire la compagna,agli occhi della, che impotente avrebbe assistito alla scena. Il “motivo”? Non glivadistabilito. Protagonista di questa vicenda è un 50enne di, arrestato dai carabinieri e gravemente indiziato del reato di maltrattamenti i foglio. Secondo quando emerge dalle indagini, nelle scorse ore la donna avrebbe denunciato l’accaduto, in lacrime, al 112. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, nonché ladella donna. Quest’ultima nel frattempo, per evitare ulteriori aggressioni, si era momentaneamente allontanata dalla casa. Dopo esser stata ...