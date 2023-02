Netflix, tutte le novità in arrivo a marzo 2023! (Di martedì 28 febbraio 2023) Poco fa la pagina Instagram ufficiale di Netflix ha rivelato i titoli in usciti nel mese di marzo 2023 sulla piattaforma streaming. Il mese di marzo si apre con l’arrivo in streaming del film La battaglia di Hacksaw Ridge, che approderà online il primo di marzo. Il giorno seguente arriverà la seconda stagione di una serie molto amata: Incastrati, che vede come protagonisti Ficarra e Picone, due tecnici che si ritrovano loro malgrado coinvolti in sparatorie e giri criminali, mettendo a repentaglio la loro stessa vita, ma senza perdere l’ironia e l’umorismo che li contraddistinguono. Il 2 marzo sarà anche il giorno in cui arriverà su Netflix la seconda stagione di Sex/Life, mentre il 3 marzo vedremo The Conjuring – per ordine del diavoli. Il 9 ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 febbraio 2023) Poco fa la pagina Instagram ufficiale diha rivelato i titoli in usciti nel mese di2023 sulla piattaforma streaming. Il mese disi apre con l’in streaming del film La battaglia di Hacksaw Ridge, che approderà online il primo di. Il giorno seguente arriverà la seconda stagione di una serie molto amata: Incastrati, che vede come protagonisti Ficarra e Picone, due tecnici che si ritrovano loro malgrado coinvolti in sparatorie e giri criminali, mettendo a repentaglio la loro stessa vita, ma senza perdere l’ironia e l’umorismo che li contraddistinguono. Il 2sarà anche il giorno in cui arriverà sula seconda stagione di Sex/Life, mentre il 3vedremo The Conjuring – per ordine del diavoli. Il 9 ...

