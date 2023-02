“Nessuno degli scafisti ha chiamato i soccorsi sebbene lo avessimo chiesto” | le testimonianze dei superstiti

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 febbraio 2023) Verbali choc. I racconti dei migrantialla tragedia sulle coste calabresi contengono particolari agghiaccianti. “Durante la navigazione glici toglievano il segnale del cellulare”, raccontano. “Ci volevano fare sbarcare nella notte per eludere i controlli”. “halo”. Si addensqano lesu quella traversata maledetta. Verbali choc dei: “Glici toglievano il segnale dei cellulari” “Gli accordi erano che ci avrebbero fatto sbarcare in sicurezza sulla terraferma in Italia; e per tale necessità avrebbero atteso il giorno 26 febbraio: in quanto essendo ...