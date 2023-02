Nessuna speranza dopo l’aneurisma per l’attore Tom Sizemore (Di martedì 28 febbraio 2023) A dieci giorni dal ricovero per l’aneurisma cerebrale che l’ha colpito nella notte del 18 febbraio scorso, per l’attore di Salvate il soldato Ryan, Tom Sizemore, non ci sarebbe più nulla da fare. A rivelarlo è l’agente dell’uomo, che spiega come la famiglia stia già valutando il da farsi dopo il decesso. Sessantuno anni e famoso per le sue parti in Salvate il soldato Ryan, Point Break e Black Hawk Down, Tom Sizemore è attualmente ricoverato in stato di coma presso il reparto di terapia intensiva del Providence Saint Joseph Medical Center di Los Angeles, dove si trova dal momento dell’aneurisma. Vi raccomandiamo... Jansen, il fratello minore di Hayden Panettiere, è morto a 28 anni Il fratello minore di Hayden ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 28 febbraio 2023) A dieci giorni dal ricovero percerebrale che l’ha colpito nella notte del 18 febbraio scorso, perdi Salvate il soldato Ryan, Tom, non ci sarebbe più nulla da fare. A rivelarlo è l’agente dell’uomo, che spiega come la famiglia stia già valutando il da farsiil decesso. Sessantuno anni e famoso per le sue parti in Salvate il soldato Ryan, Point Break e Black Hawk Down, Tomè attualmente ricoverato in stato di coma presso il reparto di terapia intensiva del Providence Saint Joseph Medical Center di Los Angeles, dove si trova dal momento del. Vi raccomandiamo... Jansen, il fratello minore di Hayden Panettiere, è morto a 28 anni Il fratello minore di Hayden ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VedovelliMarco : RT @Anna302478978: Di Maio in ginocchio dalla Meloni Pagella “dieci e lode”sulla politica estera con la speranza x sua nomina a delegato U… - Giovape57 : RT @Anna302478978: Di Maio in ginocchio dalla Meloni Pagella “dieci e lode”sulla politica estera con la speranza x sua nomina a delegato U… - carlokarl : RT @Anna302478978: Di Maio in ginocchio dalla Meloni Pagella “dieci e lode”sulla politica estera con la speranza x sua nomina a delegato U… - ciakmag : #TomSizemore, secondo i medici non c’è nessuna speranza di recupero ?? - JeanGab63523069 : RT @Anna302478978: Di Maio in ginocchio dalla Meloni Pagella “dieci e lode”sulla politica estera con la speranza x sua nomina a delegato U… -